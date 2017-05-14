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اقتصاد وأسواق
عبد المجيد: المؤسسات الطبية تواجه تحديات بالجملة بعد التعويم
الأحد 14 مايو 2017 02:32 م
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محمود جمال
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفه مقدمى الخدمات الصحية، إن المؤسسات الطبية في مصر تواجه عدة تحديات بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، منها عقبات ماليه تتعلق بارتفاع اسعار المرافق العامه مثل المياه والكهرباء واسعار المعدات الطبيه، بالاضافه الي غياب القواعد التنظيميه والتشريعيه والتي لم تشهد تعديلا منذ عام ١٩٨٠،
بالاضافه الي تأمين مبانى المستشفيات ضد اعمال العنف والسرقه ومدي رضا المريض عن الخدمه الصحيه المقدمه له والتأكد من سلامه المعدات في تقديم خدمه مميزه دون نقل عدوي له.
واوضح عبد المجيد ان نسبه انفاق اليابان علي القطاع الصحي من اجمالي الدخل القومي للدوله ارتفعت من ٥.٧٪ في عام ١٩٦٠ الي ٨٪ في ٢٠١٠ و ١٧٪ بامريكا وفي مصر ٤٪ فقط.
واضاف ان عدم سلامه الاجهزه الطبيه يتسبب في حدوث ٢٠ الف حاله وفاه في امريكا سنويا و٥ الاف بانجلترا.
اقتصاد وأسواق
اليابان
وزارة الصحة
تعويم الجنيه
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