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اقتصاد وأسواق
الضبع: 175 مليار جنيه خسائر سنوية بسبب حوادث الطرق
الأحد 14 مايو 2017 02:13 م
حوادث الطرق
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حوادث الطرق
أحمد صبرى
كشف العميد ايمن الضبع امين مجلس السلامة على الطرق، أن الخسائر المباشرة التى يتكبدها الاقتصاد القومى نتيجة حوادث الطرق تصل لـ 175 مليار جنيه سنويا و250 مليارا خسائر غير مباشرة.
واوضح فى كلمته بمؤتمر منظمة الصحة العالمية لسلامة الطرق، أن الخسائر المباشرة تتضمن 23 مليار جنيه وقودا زائدا على الحد و68 مليارا خسائر فى الطرق نفسها و84 مليارا خسائر فى المركبات.
وأكد أن 15% من الشبكة المصرية للطرق سيتم معالجتها لتكون آمنة ومراقبة حتى تصير أكثر امنا، مشيرا الى انهم قدموا مشروعا لمجلس النواب لتغليظ العقوبة وتعديل القوانين للحد من الحوادث.
اقتصاد وأسواق
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