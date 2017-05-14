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اتصالات وتكنولوجيا
اليوروبول يحذر من تصاعد خطر الهجوم الإلكتروني
الأحد 14 مايو 2017 02:11 م
أخطر فيروسات على الفيس بوك
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أخطر فيروسات على الفيس بوك
بي بي سي عربي
أضر الهجوم الإلكتروني الواسع الجمعة بأكثر من 200 ألف ضحية في 150 بلدا، بحسب رئيس الشرطة الأوروبية، يوروبول، روب وينرايت.
وقال وينرايت لتلفزيون آي تي في البريطاني إن العالم يواجه خطرا مطردا، وثمة مخاوف بشأن مستوى الهجمات المحتملة صباح الإثنين.
ويتم الهجوم عبر فيروس يسيطر على ملفات المستخدم، ثم يرسل رسالة تطلب فدية منه مقابل إعادتها.
وكانت روسيا وبريطانيا من أكثر البلدان التي تضررت بهذا الهجوم.
وقد حذر خبراء أمنيون من هجوم آخر وشيك الحدوث وربما يكون غير قابل للإيقاف.
وشدد وينرايت على أنه يخشى من تصاعد عدد المتضررين بالهجمات عند عودة الناس إلى أعمالهم يوم الإثنين.
وقال "نحن في مواجهة خطر متصاعد، وعدد المتضررين سيرتفع"، مضيفا أن الهجوم الحالي غير مسبوق.
اتصالات وتكنولوجيا
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