هل تجذب إعلانات سناب شات اهتمام المسوقين بمصر؟

سناب شات

إيمان حشيش



أطلق موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، منصة إعلانية للشركات والأفراد، ليدخل دائرة المنافسة مع بقية المواقع، مثل "فيس بوك وتويتر وإنستجرام، وغيرهم".



ونجح سناب شات خلال فترة قصيرة في جذب الأنظار نحوه، خاصة الشريحة الأقل من 25 عامًا، وهو الموقع الأبرز فى مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة مع الأصدقاء، مما دفع "فيس بوك وإنستجرام" مؤخرًا لعمل تحديثات قريبة من تلك الفكرة.



ومن المتوقع أن تجذب المنصة الإعلانية الجديدة لـ"سناب شات" جزء من الشريحة الإعلانية لمواقع السوشيال ميديا، خاصة تلك التى تخاطب فئة الشباب، إذ يبلغ عدد مستخدمى الموقع 115 مليون مستخدم حول العالم، 70% منهم من النساء، و71% تحت سن 25 عامًا.



ويجذب الموقع 10 آلاف مستخدم جديد شهريًا، ويصل إجمالى عدد المنشورات أو "السنابات" اليومية على الموقع إلى 410 ملايين منشور.



وحول مدى أهمية الموقع للمعلنين فى مصر خلال الفترة القادمة، قال المهندس عمرو مصطفي المدير التنفيذى لشركة سمارت تاتش لتطوير الأعمال وحلول التسويق، إن "سناب شات" لا يتمتع بشعبية كبيرة، عكس الخليج وبالأخص السعودية وأوروبا، وبالتالي فإن الإقبال الإعلانى عليها فى مصر سيكون محدودًا.



وأوضح أن حجم الإقبال الإعلاني علي مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بحجم التفاعل الجماهيري، وبالتالي من المستبعد أن تكون منصة سناب شات الإعلانية منافس قوى للفيس بوك وإنستجرام فى مصر.



وقال إن التطويرات الأخيرة بفيس بوك وإنستجرام، والتى تتشابه كثيرًا مع فكرة موقع "سناب شات" ستقلل فرصة الأخير على الاستحواذ على جزء كبير من الشريحة الإعلانية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.



ورهن مصطفي ارتفاع الإقبال الإعلاني على سناب شات فى بعض الدول التي يحظي بتفاعل جماهيري بها بحجم التحديثات التي سيقدمها الموقع لزيادة التفاعل عليه، متوقعًا أن ياخذ ذلك وقتاً طويلاً، خاصة أن حجم الإقبال الإعلاني في مواقع التواصل الاجتماعي لا يرتبط بالأسعار لأن الفارق بينهم طفيف.



وأشار مصطفي إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لم يفتح باب الإعلانات عليه إلا بعد انتشاره، بما يضمن له تحقيق إقبال إعلاني عليه، على عكس سناب شات الذي لازال في مرحلة بناء هذا الانتشار.



من جانبه، قال خالد النحاس رئيس مجلس إدارة شركة اسبريشن للاستشارات التسويقية، إن موقع سناب شات نجح في جذب الانتباه نحوه خلال فترة قصيرة وسريعة مما دفع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى كالفيس بوك وإنستجرام، لعمل تحديثات قريبة من الموقع ولكن هذه التحديثات لم تؤثر بالسلب علي جماهيرية سناب شات، خاصة في بعض الدول خاصة الخليج التى لازال يحظي فيها بإقبال جماهير جيد.



ورأى النحاس أن القاعدة الجماهيرية الحالية لسناب شات تسمح له بفتح باب الإعلانات، خاصة أن الأسعار الإعلانية لمواقع التواصل الاجتماعي غير مكلفة، كما أن سعره الإعلاني أقل من منافسيه لذلك من السهل أن ينجح إعلانيًا.



وأكد صعوبة منافسته للفيس بوك لكنه فى نفس الوقت من المتوقع أن يحقق إقبالًا إعلانيًا جيدًا ليكون موقع إعلاني مكمل لمواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، بشرط أن يقدم تحديثات أكثر تطورًا تساعد علي زيادة حجم الإقبال الإعلاني عليه.



جدير بالذكر أن شركة "فيسبوك" التي تمتلك كلًا من تطبيق الواتس آب وموقع إنستجرام، أعلنت مؤخرًا عن تحقيق 7.89 مليار دولار، إجمالي إيرادات الإعلانات في الربع الأول من عام 2017.



وأعلنت شركة تويتر تحقيقها إيرادات مالية بلغت 548 مليون دولار، مما شكل انخفاضاً قدره 8% بالمقارنة مع إيرادات نفس الفترة من العام الماضي.