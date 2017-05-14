انعقاد مجلس الأمن السيبرانى برئاسة وزير الاتصالات

ياسر القاضى وزير الاتصالات 66

محمود جمال



كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات لـ"المال"، عن انعقاد المجلس الأعلي للأمن السيبراني مساء اليوم الاحد، برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات لبحث مستجدات فيروس الفدية الالكتروني والتدابير الحمائيه الواجب اتخاذها علي مستوي مختلف قطاعات الدولة.



وينتشر الفيروس من خلال رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المستخدمين مع مرفق ضار يحتوى على هذا الفيروس، وبعد إصابة جهاز المستخدم فإنه يستغل الثغرة المعروفة باسم "MS17-010" لتصيب أجهزة أخرى على نفس الشبكة من أجل تحقيق انتشار سريع، ويمكن لهذا الفيروس أن يصيب الأجهزة الإلكترونية التى تعمل بنظام تشغيل ويندوز من XP الى R2008، وفى حالة إصابة جهاز المستخدم بهذا الهجوم الإلكتروني فإنه يتم تشفير جميع الملفات الموجودة على جهاز الحاسب ويطلب من المستخدم دفع فدية كشريطة استرداد الملفات الخاصة به.



يذكر أن رئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب أصدر قرارا فى ديسمبر ٢٠١٤ بتشكيل المجلس الاعلي للامن السيبراني برئاسة وزير الاتصالات وعضويه ممثلين من عده وزارات اخري وممثلين عن جهات سيادية منها المخابرات العامه لوضع الاستراتيجيه الخاصه بحمايه البنى التحتيه معلوماتيا ضد التهديدات والمخاطر الالكترونية.



واصدرت وزارة الاتصالات بيانا امس السبت تضمن مجموعة من الإرشادات للمؤسسات والأشخاص تتمثل في اتباع الخطوات التالية:



التأكد من أن جميع برامج الحماية الخاصة بالمستخدمين تم تحديثها، والتأكد من وجود حزمة تحديثات (Patch) مايكروسوفت MS17-010.



لإغلاق الثغرة المستغلة فى الهجوم الإلكتروني، كذلك التأكد من إغلاق المنافذ الآتية على الخوادم.