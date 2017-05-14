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سيــارات
16 % نموًا بمبيعات سيات.. خلال إبريل
الأحد 14 مايو 2017 01:29 م
سيات أتيكا
أخر الأخبار
سيات أتيكا
- سيات إيجيبت: ارتفاع الطلب على ليون المعدلة وأتيكا الجديدة كلياً.. أبرز الأسباب
- طرح أتيكا FR الرياضية خلال فعاليات معرض برشلونة للسيارات
شريف عيسى
ارتفعت مبيعات سيات الأسبانية عالميًا، خلال إبريل من العام الجارى، بنسبة 16% بعد تمكنها من تسليم 41 ألفاً و400 وحدة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى، التى سجلت 35 ألفاً و700 سيارة.
وصعدت مبيعات سيات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، بنسبة 14.5% لتسجل 158 ألفاً و700 وحدة، مقابل 138 ألفاً و600 مركبة.
وقال واين غريفيثش، نائب الرئيس التنفيذى لتسويق ومبيعات سيات: "إن القفزة فى المبيعات خلال الربع الأول جاء نتيجة ارتفاع الطلب على اتيكا فى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى طرح ليون المحسنة، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من الشركات والأفراد، مع المبيعات النهائية للجيل الرابع من ابيزا".
وعلقت نهى المليجى، رئيس قطاع سيات – إيجيبت بكيان للتجارة والاستثمار، على تلك النتائج قائلة: "إن طرح الصانع الأسبانى لأول سيارة رياضية متعددة الاستخدمات SUV، ممثلة فى اتيكا كان لها مردود إيجابى على المبيعات، إضافة إلى طرحها خلال فبراير من العام الجارى لليون الجديدة.
وأشار إلى أن هناك ضغطاً كبيراً على أتيكا فى جميع الأسواق العالمية مع ارتفاع الطلب، متوقعة مزيداً من الارتفاعات فى مبيعات سيات بجميع الأسواق مع طرح الجيل الخامس من ابيزا.
وذكر التقرير الصادر عن سيات العالمية أنه من المقرر تواجد سيات ابيزا الجديدة كلياً، خلال يونيو المقبل، خاصة بعد إعلان الصانع الأسبانى عنها رسمياً إبريل الماضى.
وعن مبيعات المناطق الجغرافية، استمر احتلال أسبانيا قائمة الدول الأكثر مبيعاً لسيات بإجمالى 33.8 ألف سيارة، خلال الربع الأول من الجارى، بنمو بلغ 22.9%، وجاءت ألمانيا بالمركز الثانى بعد نمو مبيعات 10% بإجمالى 29.7 ألف سيارة مباعة خلال تلك الفترة، كما تمكنت المملكة المتحدة من تسليم 20.8 ألف سيارة بنمو قدر نسبته بـ 23.7%، لتكون بذلك ثالث الأسواق مبيعاً لسيات.
وتشارك سيات العالمية بمعرض برشلونة الدولى للسيارات، والمقرر بدء فاعلياته غداً الخميس 11 مايو، بالجيل الخامس من ابيزا، بالإضافة إلى تقديم طراز سيات أتيكا FR الجديدة، التى تعد النسخة الأكثر رياضية من سيارات الدفع الرباعى للعلامة التجارية.
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