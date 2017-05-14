تأجيل نظر دعوى حل نادي الجزيرة الرياضي لـ2 يوليو

قضية فرض الحراسة



نجوى عبد العزيز



قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الحسيني الفيومى، وتطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضى لجلسة 2 يوليو المقبل للاطلاع.



واختصمت الدعوى رقم 39874 لسنة 71 قضائية وزير الشباب والرياضة، وذكرت الدعوى أن النادي خالف اللوائح المعمول بها طبقا للقانون والدستور.