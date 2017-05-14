الاتصالات تزود طب قصر العينى بـ 150 جهاز حاسب آلى

القصر العينى

محمود جمال



قال الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى بجامعه القاهره، إن وزارة الاتصالات زودت الكلية بنحو 150 جهاز حاسب آلى يستخدمها الطلاب حاليا فى إجراء امتحاناتهم أونلاين.



جاء ذلك خلال المؤتمر الاول لحلول الرعاية الصحية الذى تنظمه جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح خضير أن الكلية أنشأت ايضا وحدة للتعلم الالكترونى e learning بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مبينا أن طب قصر العينى تضم ١٥ مستشفى أصغرها به ٣٢٠ سريرا باجمالى ٣٠٠٠ سرير منها ١٧٠٠ مخصصة للطوارئ و٨٠٪ مجانى مما يمثل تحديا كبيرا.



واضاف انه تم الربط الالكترونى بين اقسام مستشفى المنيل قبلى وتضم ٤٨ سريرا والمنيل بحرى وتمتلك نفس عدد الاقسام مما ساهم فى ارشفة بيانات المرضى.



وذكر أن مستشفى أبو الريش الجامعى به١٠٠٠ سرير يخدم مليون طفل سنويا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا الى انه تم تخصيص قطعه ارض منذ عامين لجامعة القاهرة بمساحة٥٠٠ فدان منها ٥٥ فدانا بمدينة ٦ أكتوبر.



وتابع أن الكلية تستقبل طلابا وافدين من ١٩ جنسية سنويا منها امريكا ٣٥٦ طالبا خلال العام الحالى، مؤكدا عدم صحه ما يتداول من اخبار بشان خروج مصر من التصنيف العالمى للتعليم بدليل ان جامعتى القاهرة وعين شمس تأتيان ضمن افضل ٣٠٠ جامعة عالميا.