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اقتصاد وأسواق
البنا يعلن عن خطة الزراعة استعداداً لشهر رمضان
الأحد 14 مايو 2017 12:34 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
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وزير الزراعة عبد المنعم البنا
حملات للتفتيش على الأسواق.. وضخ المنتجات والسلع بأسعار مخفضة بمنافذ الوزارة
الصاوي أحمد
قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة استعدت مبكراً لاستقبال شهر رمضان المبارك، للمشاركة في خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم.
وأوضح البنا أنه تم تكليف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحالات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حالياً ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، وكذلك ياميش رمضان، بكل منافذ الوزارة بالقاهرة والمحافظات، فضلاً عن سياراتها المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.
وفي سياق متصل، كشف تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي كميات اللحوم والدواجن التي تمت الموافقة على استيرادها من الخارج، خلال الشهرين الماضيين، ضمن استعدادات الشهر المبارك، لضمان توفير اللحوم ومنتجاتها للمواطنين، حيث تمت الموافقة على استيراد 17 ألفا و559 طنا من اللحوم المجمدة، و17 ألفا و180 طنا من الدواجن المجمدة، فضلاً عن 48 ألفا و529 طنا من الأسماك المجمدة، إضافة إلى 12 ألفا و651 رأسا من العجول البقرية للذبح الفوري.
وأوضح التقرير انه تم الموافقة هذا الشهر على استيراد، 3717 طن من اللحوم البقرية المبردة، و62 ألف و250 طن من الدواجن المجمدة، فضلاً عن 114 ألف رأس من العجول البقرية للذبيح الفوري.
وأعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، توفير 1024 رأس ماشية من مشروعات التسمين، سيتم ذبحها خلال الشهر الكريم من خلال المديريات التابعة لها، وطرحها بالمنافذ التابعة للوزارة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك مع استمرار تسكين دفعات جديدة من الرؤوس حتى عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت توفير بيض المائدة من خلال المشروعات التعاونية بسعر البورصة دون زيادة في الأسعار.
اقتصاد وأسواق
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