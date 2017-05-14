مصر الجديدة للإسكان تبيع محلات تجارية بـ 8.5 مليون جنيه

شركة مصر الجديدة للإسكان

رجب عزالدين



قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها باعت عددًا من المحلات التجارية بمدينة هليوبوليس الجديدة، بقيمة 8.4 مليون جنيه.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "تم بيع عمارة 9 و10 بمدينة هليوبوليس بقيمة إجمالية قدرها 2.8 مليون جنيه، و5.8 مليون جنيه على التوالى، وذلك فى جلسة البيع العلنية التى تمت الخميس الموافق 11 مايو".



وقالت الشركة -فى وقت لاحق- إنها باعت وحدات سكنية فى مشروعات مختلفة، بقيمة 77.6 مليون جنيه، خلال شهر إبريل الماضى.



وتابعت الشركة: "تم بيع وحدات سكنية فى منطقة شيراتون بقيمة 48.3 مليون جنيه، كما تم بيع وحدات فى مدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة 20 مليون جنيه".



وباعت الشركة أيضًا وحدات بمدينة العبور، بقيمة 9.1 مليون جنيه، وفقاً للبيان.



وانخفضت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي إلى 135.8 مليون جنيه، بانخفاض قدره 51.6%، مقابل أرباح بلغت 280.4 مليون جنيه، في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 300 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2016 - 2017، مقارنة بـ 204.76 مليون جنيه خلال العام المالي 2014 - 2015.



ووافق مجلس إدارة الشركة، مؤخرًا، على إسناد عملية التأجير التمويلي لقطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي رياضي بقيمة 500 مليون جنيه، لشركة التعمير للتأجير التمويلي (الأولى).