تأكيدا للمال.. راية للاتصالات تخطر البورصة بخطة الدخول للسوق المغربية

راية



رجب عزالدين



تأكيدا للمال، قالت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات إنها تدرس الدخول للسوق المغربية فى إطار خطة للتوسع.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشرته "المال" فى عددها الصادر 9 مايو تحت عنوان "ريم أسعد: نفاضل بين تأسيس كول سنتر بالمغرب أو شركة قائمة".



وقالت الشركة فى البيان: "نحن فى مرحلة إعداد الدراسات للدخول للسوق المغربية فى إطار خطة الشركة للتوسع لمواكبة النمو المتوقع فى نشاط الشركة ونعتزم ضخ استثمارات فى حدود 100 مليون جنيه قيمة زيادة رأسمال الشركة الجارى السير فى إجراءاتها".



وتوقعت ريم أسعد، نائب المدير التنفيذى للشركة، انتهاء الشركة من دراسة آليات اختراق السوق المغربية خلال النصف الثانى من العام الحالى بالتعاون مع استشارى عالمى، إذ تفاضل حاليا بين تأسيس مركز كول سنتر، أو الاستحواذ على شركة قائمة تعمل فى مجال خدمات التعهيد، كما تخطط للتواجد هناك خلال الربع الأول من 2018.



وأوضحت لـ"المال" أن الشركة خصصت 100 مليون جنيه للدخول إلى المغرب، حيث تستهدف من خلالها تقديم حزمة من الحلول التكنولوجية المتكاملة لدول منطقة شمال إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية، ومنها المغرب وتونس والجزائر، مبينة أنها عقدت مؤخرا سلسلة لقاءات مع مسئولى الحكومة المغربية لمناقشة تفاصيل المشروع، وزارت بعض المدن هناك ومنها كازبلانكا والرباط وفأس.



وتمتلك راية لمراكز الاتصالات حاليا 8 مراكز لتقديم خدمات الكول سنتر منهم 6 بالسوق المصرية كان آخرهم بمدينة الغردقة، إضافة إلى مركزين فى الإمارات وبولندا "وارسو



وكانت المجموعة المالية "هيرميس" قد أعلنت فى 27 أبريل الماضى، عن إتمام الطرح العام لأسهم «راية لخدمات مراكز الاتصالات» بالبورصة المصرية، بقيمة بلغت 808 مليون جنيه، وبدأ التداول على أسهمها بسعر 16.5 جنيه للسهم، ليبلغ إجمالي رأس المال السوقي 1.65 مليار جنيه ما يعادل 92 مليون دولار.



وقامت شركة «راية القابضة» بطرح 48.994.000 سهمًا، من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص لعدد 44.094.600 سهم للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد لـ 4.899.400 سهم، وتولت المجموعة المالية "هيرمس" تولت دور مدير الطرح العام للأسهم، وحققت راية لخدمات مراكز الاتصالات صافى ربح خلال العام الماضى بقيمة 118 مليون جنيه، مقارنة بـ30 مليون جنيه فى 2015.