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اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات تبحث مع الصحة تقديم خدمات مميكنة لرواندا
الأحد 14 مايو 2017 12:04 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أخر الأخبار
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
محمود جمال وأحمد صبرى
تبحث وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقديم خدمات صحية مميكنة لرواندا من مصر بالتعاون مع وزارة الصحة، علاوة على زيادة عدد المناطق المغطاة بخدمات العلاج عن بعد على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، إن وزارته تعمل على بناء بنية تحتية تكنولوجيًا لصالح القطاع الصحى، مؤكدا ان الاتصالات ستلعب دورا محوريا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل من خلال اصدار كروت للمواطنين للحصول علي الخدمة.
واوضح القاضى خلال كلمته فى المؤتمر الأول لحلول الرعايه الصحية، أن تطوير قطاع الصحة يأتى علي رأس اولويات الحكومة المصرية واهتمامات القياده السياسية، معتبرا ان حصول المواطن علي خدمه صحيه مميزه هو حق اصيل تكفله بنود الدستور.
وأضاف أن التعاون مع دول افريقيا فى مجال الخدمات الصحية يعزز أواصر التعاون معها ويدعم موقف مصر فى القارة السمراء.
اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات
وزارة الصحة
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