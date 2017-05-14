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بورصة وشركات
القلعة: انتهينا من بيع آسيك الجزائر للأسمنت
الأحد 14 مايو 2017 11:59 ص
شركة القلعة للاستشارات المالية
أخر الأخبار
شركة القلعة للاستشارات المالية
رجب عزالدين
أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن إتمام عملية بيع 100% من أسهم شركة "أسيك" الجزائر للأسمنت لمستثمر جزائرى، في صفقة تقدر بـ 60 مليون دولار.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "تعمل الشركة البائعة التابعة للقلعة حالياً على استيفاء المتطلبات الجزائرية لتحويل قيمة الصفقة".
وتمتلك شركة القلعة 37% من شركة أسيك الجزائر للأسمنت، بصورة غير مباشرة، وتمتلك الأخيرة مصنع تحت الإنشاء فى مدينة دجلفة بالجزائر.
وقالت الشركة إن عملية بيع آسيك الجزائر، تأتى فى إطار خطة الشركة لبيع المشروعات غير الرئيسية سعيًا لتخفيض الديون والتركيز على الاستثمارات الرئيسية التابعة لها.
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