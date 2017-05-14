معدل التسليم والمبيعات يقود بالم هيلز إلى نتائج أعمال قوية

بالم هيلز للاستثمار العقارى

❏ الرئيس التنفيذى للشركة: ارتفاعات التضخم لم تؤثر على طلب الوحدات

❏«بلتون» تحدد قيمة عادلة للسهم عند 4.15 جنيه.. و«برايم»: 4.49 جنيه



مصطفى طلعت



رسمت تقارير بحثية لعدد من بنوك الإستثمار، رؤية إيجابية، لسهم بالم هيلز للتعمير، بعد النتائج المالية المعلنة، عن الربع الأول من العام الحالى، وسط ترقب دخول بالم هيلز فى مشروعات التطوير العمرانى المشترك بالإسكندرية وغرب القاهرة، بالإضافة إلى المبيعات الجديدة فى المشروعات القائمة.



حققت بالم هيلز قفزة فى مبيعات الربع الأول، لتسجل 3.1 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2016، بنسبة نمو %58، وذلك مع زيادة عدد الوحدات السكنية المباعة إلى 792 وحدة، مقابل 519 وحدة الربع المقابل، فيما بلغ صافى الأرباح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 212 مليون جنيه، مقابل 105،4 ملايين جنيه بزيادة %101.



من جانبه قال طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى للشركة أنها تفوقت على أداء السوق العقارى خلال الربع الأول، مستفيدة من قوة الطلب على الوحدات السكنية بمشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة، ما انعكس على زيادة المبيعات ومعدلات التسليم، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار بيع الوحدات فى جميع المشروعات.



وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن ارتفاع معدلات التضخم لم يؤثر على حجم الطلب على وحدات الشركة، لافتاً إلى أن شركته رفعت المبيعات المستهدفة إلى 9.5 مليار جنيه، مقابل 8.5 مليار جنيه، نتيجة الطروحات الجديدة فى بالم هيلز القاهرة الجديدة، وكاببتال جاردنز، وذا كروان بغرب القاهرة، ومشروع هاسيندا ويست.



ووقعت الشركة خلال فبراير الماضى، مشروع تطوير بنظام مشاركة الايرادات لمشروع عمرانى متكامل بمحافظة الإسكندرية على مساحة 135 فدانا، وتوقع عبدالرحمن أن يبدأ العمل بالمشروع نهاية العام الحالى، كما تتفاوض الشركة على مشروع التطوير المشترك لـ6 ألاف فدان بغرب القاهرة بالمشاركة مع الحكومة، متوقعاً البدء فى إبرام الاتفاق النهائى فى أقرب وقت.



وأشار إلى أن شركته انتهت من الأعمال الإنشائية لمشروع فيليج جيت، خلال الربع الأول من العام الحالى، متوقعاً الانتهاء من عدد من المشروعات خلال العام الحالى، ومنها بالم هيلز القطامية، وامتداد بالم هيلز القطامية، وكازا، وهاسيندا ويست 2.



وبلغ حجم تسليمات الشركة 418 وحدة خلال الربع الأول، مقابل 377 وحدة، بدعم من برنامج تسريع وتيرة البناء لإنجاز جميع المشروعات قيد التطوير خلال -2017 2018، وتأتى الغالبية العظمى من الوحدات التى تم تسليمها فى مشروعات فيليج جيت، وهاسيندا باى، وبالم هيلز القطامية، وهايسندا وايت 2، فيما أسفر ارتفاع معدل تسليم الوحدات فى مشروعات القاهرة الجديدة، والساحل الشمالى، وكذلك الزيادة فى حجم المبيعات عن نمو إيرادات الربع الأول.



من جانبها قالت شركة «بلتون» المالية القابضة، إن مبيعات بالم هيلز القاهرة الجديدة، ومشاريع شرق القاهرة ساهمت بنحو %66 من إجمالى مبيعات الشركة خلال الربع الأول، كما ساهمت مشاريع غرب القاهرة بحوالى %23، فيما استحوذت بقية المناطق على %11، ومنها الساحل الشمالى.



وأكدت بلتون فى مذكرة بحثية حديثة حصلت «المال» على نسخة منها، أن ارتفاع عدد الوحدات المباعة، وقدرة الشركة على تحمل وامتصاص أعباء التكاليف بعد تحرير سعر الصرف خلال الربع الأول، يعد مقياس لاختبار المببيعات المستقبلية، موضحاً أن استراتيجية الشركة لتسريع عمليات التسليم ستفتح بالتأكيد الباب لمبيعات جديدة.



وأوضحت المذكرة البحثية، أن هناك عدة أسباب تدعم أداء الشركة المستقبلى منها دخول مشروعين جديدين فى شرق وغرب القاهرة، وكذلك المبيعات الجديدة من بالم فالى مول فى غرب القاهرة، بالإضافة إلى حضور الشركة لمعرض مصر للعقارات فى دبى لتسويق مشاريعها للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.



وتوقعت بلتون أن تدعم مبيعات المرحلة الثانية من كابيتال جاردنز، الأداء الربعى المقبل، كذلك تسجيلها لمبيعات قوية فى مشروعات جولف فيو، وجولف إكستنسيون، ومشروع وودفيل.



وقالت إن السهم يتداول الأن حول سعر 3.11 جنيه، ويستثنى منه مشروع التطوير المشترك "135 فداناً بالإسكندرية"، وكذلك مشروع الـ 6 ألاف فدان بالمشاركة مع الحكومة، والذى سيرفع تقديراتنا للقيمة العادلة للسهم مستقبلاً، فيما حددت القيمة العادلة الحالية عند 4.15 جنيه.



من جانبه قال محمد مرعى، محلل قطاع العقارات بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة سجلت أعلى مبيعات فى عدد الوحدات فى تاريخها على الصعيد الربعى، فيما حدد القيمة العادلة للسهم عن 4.49 جنيه كحد أدنى، خاصة فى حالة استطاعة الشركة الحفاظ على هذا الأداء فى الربع الثانى والثالث من عام 2017.



ولفت إلى أن تغير خريطة توزيع مبيعات الشركة كانت ايجابية خلال الربع الماضى، حيث سجلت صافى مبيعات جديدة بلغت 719 مليون جنيه فى مشروعات غرب القاهرة، مقابل 1،167 مليون جنيه فى العام السابق بسبب استنزاف المخزون فى غرب القاهرة، وهو الأمر الذى يدعم بقوة إطلاق مشروع 190 فداناً، قبل بدء الربع الرابع من 2017 حسب توقعاتنا.



وأشار إلى أنه برغم التوقعات بتباطؤ المبيعات والتسليم الخاصة بالسوق العقارى، خلال الربع الثانى من العام الحالى، بسبب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، إلا أننا نعتقد أن هذا الربع سيكون قوى للشركة، ويرجع ذلك إلى مبيعات جاردنز، وكذلك ارتفاع أسعار وحدات الشركة المعروضة للبيع.



وتوقع أن تصل قيمة تعاقدات الشركة فى 2017 إلى 5.7 مليار جنيه، بعد خصم الإلغاءات والحجوزات، مع استمرار استقرار مستوى تسعير الشركة بلا زيادات جديدة بدءا من الربع الثانى للعام الحالى حتى عام 2018، على أن تعاود الزيادات السعرية مرة أخرى فى حدود %5-3 بدءاً من عام 2019.



يشار إلى أن بالم هيلز كانت قد أنهت الشريحة الأولى لعملية توريق الأوراق المالية، بصافى تدفقات بلغت 404 مليون جنيه، وتترقب إصدار الشريحة الثانية بإجمالى يصل إلى 500 مليون جنيه، خلال الربع الثانى من 2017.



يبلغ رأس المال المرخص للشركة 6 مليارات جنيه، فيما يصل رأس المال المصدر والمدفوع 4.6 مليار جنيه، موزعاً على عدد 2.3 مليار سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.