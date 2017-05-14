مزايا ومخاطر الاستحواذ على شركات وساطة التأمين

حسن: لا جدوى من شراء كيان مشطوب وفارغ من محافظ الوسطاء





مروة عبد النبى ـ الشاذلى جمعة





اتفقت آراء ذوى الخبرة بسوق الوساطة التأمينية على أفضلية طلب للحصول على رخصة جديدة لشركة الوساطة من هيئة الرقابة المالية بدلا من الاستحواذ على رخصة شركة معروضة للبيع، خاصة أن الاخيرة بها قدر كبير من المخاطرة يحتمل خواؤها من وجود محافظ تأمينية وسمعة ربما تكون غير طيبة بسبب عدم تنفيذ اشتراطات الرقيب كتقديم التقارير المالية الربع سنوية بالاضافة الى تساوى التكلفة المادية بين الإجراءين مما أفقدها أى ميزة للإقبال عليها.





قال محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «الدولية لوساطة التأمين» إن شركته لا تفضل الاستحواذ على شركة وساطة تأمين مشطوبة أو فى طريقها للشطب لأن شركات الوساطة حاليا تقوم على وسيط فرد أو منتج سابق فى شركة تأمين يؤسس شركته اعتمادا على محفظته السابقة من الأقساط والعملاء وعندما يتم شطب الشركة تعود إليه محفظته ويعمل كوسيط فرد حر .





وأضاف حسن: إذا اشترت شركة وساطة أخرى مشطوبة لم تعمل ولم تكوِّن أى محفظة أقساطًا فما وجه الاستفادة؟ وإذا كانت لديها محفظة فستعود للوسيط أو المنتج الذى أسس بعد أن يتم شطبها أى ستبقى الشركة بلا محفظة لذا لا قيمة لها .





وكشف أن شركته تقوم حاليًّا باستقطاب وسطاء أفراد لديهم محافظ تأمينية من الأقساط والعملاء للعمل بشركته مع الاحتفاظ بمحفظته على أن تحصل الشركة على نسبة من عمولة الوسيط الفرد مقابل إدارة محفظته مع حصول الوسيط الفرد على باقى عمولة محفظته، لافتا إلى أن نسبة الإدارة لا تزيد على %10 فقط من العمولة بينما يحصل الوسيط الفرد على %90 من عمولة محفظته .





وأوضح أنه فى كثير من الأحيان بعد شطب تلك الشركات لا يرغب الوسيط المالك لها فى بيع محفظته أو العمل لدى شركة وساطة أخرى حتى لا يشاركه آخرون فى عمولته أو يسيطرون على محفظته وكشف أسرار عمله .





وأشار إلى أن هناك شركات شطبت أو فى طريقها للشطب لأنها لم تعمل منذ حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية ولم تقدم ميزانيات أو قوائم مالية لأنها تفكر بمنطق الوسيط الفرد ولا يرد أن ينفق أموالا ويجلب موظفين ومحاسبين لإعداد تلك الميزانيات للشركة أو التوسع فى العمل والفروع.





وقال إن أى شركة وساطة ليست فى حاجة لشراء شركة وساطة أخرى إلا إذا كانت لديها محفظة كبيرة وتشترى الشركة بمحفظتها أما لو هناك وسيط فرد ويرغب فى تأسيس شركة فيمكنه التعاون مع شركة وساطة متعثرة ويشتريها بمحفظتها ويوفق أوضاعه قبل الشطب، إذ إنها لو تم شطبها سيعيد إجراءات التأسيس من الأول مرة أخرى .





من جانبه، قال رامى الشربينى، صاحب مكتب «أمان» للوساطة، أن لكل من تأسيس شركة وساطة جديدة أو شراء رخصة شركة قائمة بالفعل له مزاياه وتكلفته فالإجراء الأول له تكلفة مادية مرتفعة علاوة على عمل دراسة جدوى وانتظار الموافقتين المبدئية ثم النهائية لكن ميزته تكمن فى تكوين سمعة الشركة على يد مؤسسها وتكوين فريق العمل بالشكل الذى يتمشى مع فكر إدارته لها .





وأضاف أن شراء رخصة شركة قائمة أسرع فقط لكنه يتضمن نفس تكلفة تأسيس شركة جديدة، علاوة على أن شراء الرخصة يتوقف على قيمة المقر الإدارى للشركة كالمكاتب والتجهيزات ونظم المعلومات وسيستم العمل علاوة على حجم المحفظة الموجودة بالشركة وسمعتها وسبب عرض الرخصة للبيع وهو ما يختلف عليه من شخص لآخر .





ورأى الشربينى أنه من الأفضل تأسيس شركة وساطة تأمينية خاصة أن تكلفة التأسيس أو شراء الرخصة واحدة لكن تدشين الشركة يتفوق فى مزاياه بدءا من إمكانية وسيط فرد ذي خبرة تكوين هيكل مساهمين قوى وطلب الترخيص وعمل دراسة جدوى، بالاضافة الى اختياره المقر الادارى والجهاز الفنى للشركة من البداية ووضع طريقة الإدارة وخريطة العمل بما يتناسب مع طبيعة المؤسسين وعلاقاتهم بعكس الشركة التى تعرض رخصتها للبيع يمكن ان تكون بلا محفظة من الاساس لذلك لاجدوى من شراء الرخصة وتحمل تبعات غير مضمونة لسمعة الشركة .





واعتبر أن تأسيس شركة وتكوين فريق إنتاج تابع لها ومدرب على جلب العمليات التأمينية يخدم مصلحة العملاء والعاملين بالشركة ومؤسسيها بخلاف الاستحواذ على رخصة شركة وساطة متعثرة، وعلى الأرجح ينسحب منها الوسطاء الأفراد العاملون بمحافظهم وتركها خاوية، مما يعرضها فعليآ للشطب والاحتياج لإعادة إجراءات التأسيس من البداية نظرآ للعودة للمربع صفر وهو ما يتم رفضه من قبل أى وسيط ذي خبرة بوضع السوق أو البيزنس بشكل عام، كاشفآ أنه يقوم بالفعل فى الوقت الحالى بتأسيس كيان جديد بالرغم من وجود شركات تعرض رخصتها للبيع.



