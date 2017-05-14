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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
سعر عيارات جرام الذهب بالسوق المحلية
الأحد 14 مايو 2017 09:10 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
705 إلى 706
عيار 22
646 إلى 647
عيار 21
617 إلى 618
عيار 18
529 إلى 530
عيار 14
411 إلى 412
عيار 12
353 إلى 353
الاونصة
21,930 إلى 21,965
الجنيه الذهب
4,936 إلى 4,944
الكيلو
705,143 إلى 706,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
اقتصاد وأسواق
الذهب
أسعار الذهب
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