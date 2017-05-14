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اقتصاد وأسواق
وزير الآثار: منع الخيول والجمال بمطنقة الأهرامات.. قريبا
الأحد 14 مايو 2017 12:12 ص
خالد العناني وزير الآثار
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خالد العناني وزير الآثار
أحمد الدسوقى:
قال خالد العناني، وزير الآثار، إنه سيتم منع الخيول والجمال بمنطقة الأهرامات وسيتم عمل منطقة خاصة بهم بعيداً عن الاهرامات قريباً.
وأشار"العنانى" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، إلى انه من الصعب منع العاملين بهذه المهنة فى المنطقة فجأة لانها مصدر رزقهم الاساسى، لافتا الى ان الخيول والجمال اصبحوا جزء الاهرامات بالنسبة للسياح ولكن سيتم تخصيص منطقة لهم بسبب الشكاوى الكثيرة التى جاءت من السياح.
وتابع:"عدد من يمتهنون المهنة فى منطقة الهرم وحاصلين على تراخيص من المحافظة يتعدوا الالف شخص"، مؤكدا أن منعهم فجأة دون توفير بديل مناسب سيكون له عواقب وخيمة.
اقتصاد وأسواق
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