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اقتصاد وأسواق
الجارحي : الإعلان عن برامج الحماية الاجتماعية خلال الشهر الحالي
السبت 13 مايو 2017 10:55 م
عمرو الجارحي، وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحي، وزير المالية
صندوق النقد أشاد بما قدمناه.. ولن نغير من شكل العملة
أحمد الدسوقى
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه سيتم الإعلان عن برامج الحماية الاجتماعية خلال الشهر الجارى، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذه البرامج المهمة.
وأكد الجارحى فى مداخلة تلفونية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن صندوق النقد أشاد بشكل كبير بالتقرير الذى قدمته الحكومة المصرية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد قال أمس الجمعة، إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأشار الصندوق، فى بيان، إلى أن وزارة المالية المصرية، أعدت موازنة عامة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، في اتجاه مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
وفى سياق متصل، نفى وزير المالية بشكل قاطع أى تغيير فى شكل العملة المصرية خلال الفترة المقبلة.
اقتصاد وأسواق
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