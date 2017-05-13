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اقتصاد وأسواق
الصحة : مليار جنيه لشراء أدوية الأورام
السبت 13 مايو 2017 10:07 م
وزارة الصحة
أخر الأخبار
وزارة الصحة
أحمد صبرى
كشف الدكتور سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، عن أن الوزارة بالاشتراك مع القوات المسلحة والجامعات انتهت من الفتح المالى والفنى لمناقصة الأورام المجمعة التى بدأت فيها الوزارة منذ منتصف العام الماضي.
وأوضح الشاهد فى تصريحات للمال أن تكلفة الأدوية التى اشترتها الوزارة من خلال المناقصة نحو مليار جنيه، تشمل جميع أدوية الأورام التى تحتاجها المستشفيات لمدة عام كامل بالأسعار الجديدة بعد التعويم.
وأشار الشاهد إلى أن الوزارة تتجه فى الوقت المقبل إلى إجراء مناقصات شاملة مثل مناقصة برلين للمستلزمات ومناقصة الأورام، وذلك بسبب التكلفة المنخفضة فى شراء الاحتياجات بشكل مجمع.
اقتصاد وأسواق
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