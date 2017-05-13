وزيرة التخطيط: الحكومة تولي أهمية كبرى بالإصلاح الإداري

المال- خاص



أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة المصرية تولي ملف الإصلاح الإداري أولوية بالغة، حيث تم إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، ولكنه سيحتاج الكثير من الجهد المتواصل والتعاون مع كافة الجهات المنفذة لضمان إحداث تغيير وإصلاح الحقيقي مرورا بالإجراءات التنفيذية.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد بالدكتور محمد بن عبدالقادر الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجالات التحديث والإصلاح الإداري، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. جاء اللقاء على هامش اجتماع المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي يعقد حاليا بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، وتشارك فيه الوزيرة بصفتها نائب رئيس المجلس التنفيذي.



وأكد الوزير العماني على عمق وتاريخية علاقات التعاون بين البلدين، حيث أن مواقف البلدين في الموضوعات المختلفة سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا تكاد تكون متماثلة تماما.



وأشاد الوزير المغربي بهذه الخطوة الهامة في مجال التطوير التشريعي بإصدار القانون الجديد، كما اتفق مع السعيد على كون عملية الإصلاح هي رؤية وفلسفة متكاملة، وهو ليس غايةً في ذاته، ولكن يجب أن ينعكس على المواطن ويشعر به.