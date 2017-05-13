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سيـــاســة
عبدالعال يترأس الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط
السبت 13 مايو 2017 09:46 م
على عبدالعال
أخر الأخبار
على عبدالعال
ياسمين فواز
تسلم اليوم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من البرلمان الإيطالي (مجلسي النواب والشيوخ) الذي ترأس الجمعية لمدة عام من مايو 2016 وحتى مايو 2017، في إطار مشاركته في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الثالثة عشرة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي بدأت أعمالها أمس بالعاصمة الإيطالية روما.
ومن المقرر أن يتولي الدكتور علي عبدالعال رئاسة الجمعية لمدة عام أيضا ابتداء من مايو 2017 وحتى مايو 2018، وذلك وفقا لقاعدة التناوب المعمول بها في رئاسة الجمعية بين دول الشمال ودول الجنوب.
وقد هنأت لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي وبيترو جراسو رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي مصر على تولي رئاسة الجمعية متمنيين التوفيق لمصر خلال العام المقبل، كما رحب البرلمان الأوروبي برئاسة مصر للاتحاد من اجل المتوسط خلال للفترة المقبلة.
كما تهافتت وفود الدول الأعضاء المختلفة على تهنئة الوفد المصري بالرئاسة خلال العام المقبل، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قيادة مصر للجمعية.
سيـــاســة
مجلس النواب
علي عبدالعال
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