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سيـــاســة
السيسي يتسلم دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة العربية الأمريكية
السبت 13 مايو 2017 09:42 م
السيسي يتسلم دعوة من ملك الحرمين
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السيسي يتسلم دعوة من ملك الحرمين
المال- خاص
تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد بالرياض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 21 مايو الجاري، مؤكدا تطلع الجانب السعودي لمشاركة مصر بالقمة في ضوء ما سيسهم به ذلك في إثراء أعمالها وخروجها بالنتائج المرجوة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
وأكد عصام بن سعيد خلال اللقاء على قوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن حرص المملكة العربية السعودية على الارتقاء بمختلف أطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة بما يُحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية.
ورحب الرئيس بالوزير السعودي وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً ما تتميز به العلاقات المصرية السعودية من خصوصية وما تتسم به من طابع استراتيجي، ومشيرا إلى تطلع مصر لتنمية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يسهم في تدعيم التضامن والعمل العربي المشترك.
وأعرب عن تقديره لدعوة العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها بالرياض، لاسيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، معرباً عن تمنياته بخروج القمة بنتائج تدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
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عبدالفتاح السيسي
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