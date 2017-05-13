مكتبة الإسكندرية تتسلم قصر وحدائق أنطونيادس

زار الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بمرافقة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، قصر وحدائق أنطونيادس، بعد أن تسلمته المكتبة لتحويله إلى مركز ثقافى عالمى لحوض البحر المتوسط يخدم دول حوض البحر المتوسط وليكون مقرًّا لحوار الحضارات والثقافات لحوض المتوسط وحلقة للاتصال بين الشمال والجنوب.

يُشار إلى أن قصر أنطونيادس عاصر أحداثًا عالمية وقومية، واستقبل بعض ملوك العالم منذ بداية القرن التاسع عشر، في حين أن القصر أقيم على الطراز المعمارى لقصر فرساى بباريس على مساحة ٥٠ فدانًا من الأراضى الزراعية، كما تضم الحديقة مجموعة نادرة من التماثيل الرخامية للآلهة والأساطير اليونانية القديمة، ومن أجل هذا تم تكليف المكتبة بهذا العمل التاريخى؛ لأنه يأتى فى إطار جهود مكتبة الإسكندرية لإحياء المجد الثقافى والانفتاح على العالم.

كما تم الاتفاق بين مكتبة الإسكندرية ومجموعة أوناسيس اليونانية العالمية والتى تحمست للمشاركة فى إحياء قصر أنطونيادس على وضع استراتيجية بحيث تضم مبانى للعرض التاريخى والمتحفى لحضارات دول حوض البحر المتوسط وقاعات للمؤتمرات ومكتبات لنوعيات الثقافة وتطوير الحديقة لتصبح مركزًا للدراسات البيئية والزراعية وللحفلات الكبرى على جميع المستويات، وليكون القصر والحديقة مقرًّا لحوار الحضارات والثقافات لحوض المتوسط وحلقة الاتصال بين الجنوب والشمال.

يُذكر أن القصر يرتبط بأحداث عالمية وقومية أبرزها توقيع المعاهدة البريطانية المصرية وهى معاهدة ١٩٣٦ كما شهد القصر الاجتماع التحضيرى لإنشاء جامعة الدول العربية عام ١٩٤٤ واختيار مصر مقرًّا لها، فى حضور الملك فاروق وبعض ملوك العرب، واستضاف القصر ملوك اليونان وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، كما قضى شاه إيران وعروسه "الأميرة فوزية" شهر العسل بالقصر.

وسوف يكون قصر أنطونيادس والحديقة المُطلّة مركزًا ثقافيًّا عالميًّا لحوض البحر المتوسط، من خلال وضع استراتيجية متكاملة لإعادة إحياء القصر والتأكيد على الحضارات بداية من العصر الإغريقى إلى الرومانى ثم اليونانى، تحت مظلة الحضارة الهيلينية بحيث تضم: مبانى للعرض التاريخى والمتحفى لحضارات المتوسط كما تضم قاعات للمؤتمرات ومكتبات لنوعيات الثقافة، بداية من ثقافة الطفل وحتى ثقافة الباحث الأكاديمى.



