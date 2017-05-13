محاكمة المتهمين برشوة إيجوث 10 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ"رشوة إيجوث"، إلى جلسة 10 يونيو؛ لاستكمال سماع الشهود، وفض أحراز القضية، مع استمرار حبس المتهمين. وأسندت إلى المتهم الأخير أنه توسَّط في تقديم رشوة لموظف عمومي، وتبيَّن من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه، وطلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، وذلك بوساطة من المتهم بدوي عبد الحميد.





وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عموميًّا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى. كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.



