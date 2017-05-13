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استثمار
الحكومة تجتمع مع الهيئات الدبلوماسية لشرح قانون الاستثمار
السبت 13 مايو 2017 06:34 م
شريف إسماعيل وزير البترول
أخر الأخبار
شريف إسماعيل وزير البترول
هاجر عمران
قال سونجو يو، سفير كوريا الجنوبية فى مصر، إن الحكومة ستنظم اجتماعًا مع الهيئات الدبلوماسية لشرح قانون الاستثمار الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف، لـ"المال"، أن الاجتماع سيكون مثمرًا، خاصة أنه لم يتسنّ له قراءة القانون كاملًا، غير أن قراءته الأولى لتحليلات القانون فى وسائل الإعلام الصادرة باللغة الإنجليزية أكدت أن القانون به 4 مشكلات.
ولم يشأ السفير أن يفصح عنها معوِّلًا على الاجتماع مع مسئولين حكوميين لتبادل الرؤى حول القانون الجديد.
كان مجلس النواب قد وافق على قانون الاستثمار، يوم الاثنين الماضى، وأكدت وزير الاستثمار سحر نصر أن القانون الذى ينتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات لمصر، مشيرةً إلى أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذا فإن من الضرورى تفعيله.
وتضمنت أهم التعديلات التى تم إدخالها على النسخة الأخيرة من قانون الاستثمار قبل التصويت عليه فى مجلس النواب، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ووضع ضوابط لحوكمتها وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استثمار
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