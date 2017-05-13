الحكومة تجتمع مع الهيئات الدبلوماسية لشرح قانون الاستثمار

قال سونجو يو، سفير كوريا الجنوبية فى مصر، إن الحكومة ستنظم اجتماعًا مع الهيئات الدبلوماسية لشرح قانون الاستثمار الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.





وأضاف، لـ"المال"، أن الاجتماع سيكون مثمرًا، خاصة أنه لم يتسنّ له قراءة القانون كاملًا، غير أن قراءته الأولى لتحليلات القانون فى وسائل الإعلام الصادرة باللغة الإنجليزية أكدت أن القانون به 4 مشكلات.





ولم يشأ السفير أن يفصح عنها معوِّلًا على الاجتماع مع مسئولين حكوميين لتبادل الرؤى حول القانون الجديد.





كان مجلس النواب قد وافق على قانون الاستثمار، يوم الاثنين الماضى، وأكدت وزير الاستثمار سحر نصر أن القانون الذى ينتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات لمصر، مشيرةً إلى أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذا فإن من الضرورى تفعيله.



