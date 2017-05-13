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اتصالات وتكنولوجيا
المصرية للاتصالات تستحدث منصب نائب الرئيس لخدمة العملاء
السبت 13 مايو 2017 05:52 م
المصرية للاتصالات
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المصرية للاتصالات
تعيين "شمروخ" للشئون المالية.. و"عنتر" لنظم المعلومات
المال- خاص
علمت "المال" أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وافق، خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضى، على تعيين المهندس عنتر قنديل نائبًا للرئيس التنفيذى لنظم تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محمد شمروخ كنائب أول للشئون المالية والإدارية.
كما تم إنشاء مسمَّى نائب الرئيس التنفيذى لخدمة العملاء، وتعديل مسمى نائب الرئيس التنفيذى التجارى لعملاء الشركات والمؤسسات ليصبح نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغِّلين، علاوة على تعديل مسمى نائب الرئيس التنفيذى التجارى لعملاء المسكن والاتصالات الشخصية ليصبح بمسمى نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية.
يُذكر أن اجتماع مجلس إدارة المصرية للاتصالات الذى انعقد فى 28 مارس الماضى بعد جمعيتها العمومية أسفر عن اختيار المهندس أحمد البحيري لتولِّي منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة خلَفًا لتامر جاد الله.
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