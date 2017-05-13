المصرية للاتصالات تستحدث منصب نائب الرئيس لخدمة العملاء‎

تعيين "شمروخ" للشئون المالية.. و"عنتر" لنظم المعلومات

علمت "المال" أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وافق، خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضى، على تعيين المهندس عنتر قنديل نائبًا للرئيس التنفيذى لنظم تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محمد شمروخ كنائب أول للشئون المالية والإدارية.

كما تم إنشاء مسمَّى نائب الرئيس التنفيذى لخدمة العملاء، وتعديل مسمى نائب الرئيس التنفيذى التجارى لعملاء الشركات والمؤسسات ليصبح نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغِّلين، علاوة على تعديل مسمى نائب الرئيس التنفيذى التجارى لعملاء المسكن والاتصالات الشخصية ليصبح بمسمى نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية.



