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اقتصاد وأسواق
التموين: كيلو السكر الحر بـ10 جنيهات بداية من اليوم
السبت 13 مايو 2017 03:48 م
وزير التموين علي مصيلحي
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وزير التموين علي مصيلحي
محمد مجدي:
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن المنتجين والتجار اتفقوا علي خفض أسعار السكر في الأسواق لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين، وتقرر خفض أسعار السكر 50 قرشا ليباع الكيلو في الأسواق بسعر 10 جنيهات بدلا من 10.50 جنيه، وتقرر خفض أسعار البيع جملة للقطاع التجاري ليباع الطن بسعر 9 آلاف جنيه بدلا من 9250 جنيها، وخفض الأسعار السكر للقطاع الصناعي ليباع الطن بـ9250 جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه بانخفاض 1250 جنيها في الطن.
وقال المصيلحي، في بيان صحفي اليوم السبت، إن العمل بالأسعار الجديدة بدأ في الأسواق من اليوم، مؤكدا أن هذا القرار جاء بالاتفاق بين الحلقات المنتجة والمتعاملة علي سلعة السكر في الأسواق بعد زيادة المعروض في الأسواق، مشيرا إلى أن تخفيض الأسعار سينعكس إيجابيا علي بعض السلع الغذائية المصنعة.
ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية بزيادة المعروض وتلبية الطلب بدأت تؤتي ثمارها وبدأت بعض الأسعار تتراجع في الأسواق مما سيكون له آثار طيبة علي خفض نسب التضخم خلال المرحلة المقبلة.
اقتصاد وأسواق
اقتصاد
اقتصاد وأسواق
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