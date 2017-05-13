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بورصة وشركات
صعود القاهرة والسعودية تقود هبوط 5 بورصات عربية
السبت 13 مايو 2017 03:22 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين:
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى، بقيادة مسقط والسعودية مع استمرار انخفض أسعار البترول عند حوالى 51 دولارا للبرميل ونتائج الشركات الفصلية التى جاءت معظمها بأقل من التوقعات وصعدت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها القاهرة.
وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة القاهرة قفز بأكثر من 1.5% ليسجل 12906 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بنفس النسبة تقريبا ليتقدم إلى 10110 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.01% ليتجاوز 3420 نقطة وسط تداولات ضعيفة فى معظم بورصات الخليج.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر فمنها بورصة الكويت التى خسر مؤشرها بحوالى 1.2% ليصل إلى 6670 نقطة، بينما ارتد مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.8% لينزل إلى 5432 نقطة، وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.6% لينخفض إلى 6882 نقطة.
وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.2% ليصل إلى 4608 نقطة، بينما ارتد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 1307 نقطة.
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