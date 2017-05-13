قابيل يبحث مع الشركات الصينية تعزيز استثماراتها بالسوق المصرية

طارق قابيل 11

محمد ريحان



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة شون دونج روي الصينية Shondong Ruyi Technology العاملة في مجال الغزل والنسيج، تدرس إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة بمصر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 800 مليون دولار، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة، التى عقدها مع صن ليمينج الرئيس التنفيذى لشركة شون دونج روي الصينية Shondong Ruyi Technology، العاملة في مجال الغزل والنسيج.



واستعرض الجانبان خطط الشركة التوسعية بعدد من دول القارة الأفريقية، تضم مصر وإثيوبيا ونيجيريا والسنغال ومالي وزامبيا وموزمبيق، وذلك في إطار خطط الشركة الطموحة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها دول القارة الأفريقية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين.



وأوضح الوزير أن الشركة تعد من أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال إنتاج الملابس الجاهزة، وتمتلك 20 شركة عاملة في هذا المجال وتحتل المركز الأول، وفقاً لمعايير التنافسية وإيرادات الأعمال لأكبر 500 شركة صينية عاملة في مجال صناعة المنسوجات، مشيرًا إلى أن الشركة لديها علاقات تعاون مشترك مع شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بدول كوريا الجنوبية وإستراليا واليابان ونيوزيلاندا والهند وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.



وعقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع سو مينجاتو المدير التنفيذى لشركة شنيانج يواندا انتربرايز (CNYD) -إحدي شركات مجموعة يواندا القابضة المتخصصة في مجال الأبحاث والتصميمات في قطاع البناء والتشييد للمباني الجاهزة والمباني المتكاملة- واستعرض اللقاء عدد من المشروعات التي تعتزم تنفيذها بقارة إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.



وقال الوزير إن الشركة تدرس حاليًا إنشاء منطقة صناعية في مصر، في مجال إنتاج المباني الجاهزة ومواد البناء علي مساحة 4 كم2، باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مشروع الشركة بمصر يأتي في إطار خطة الشركة لإنشاء 4 مناطق صناعية جديدة بـ 4 دول مختلفة في مجال المباني الجاهزة.



وأضاف قابيل أن مشروع الشركة بمصر يتم تنفيذه علي 3 مراحل، الأولى على مساحة ا كم2 لإنتاج المباني الجاهزة، والثانية علي مساحة 1 كم2 لإنتاج مواد العزل والمرحلة الثالثة علي مساحة 2 كم2 لصناعة مواد البناء والتشييد.



كما تضمنت لقاءات المهندس طارق قابيل بالشركات الصينية، لقاءً مع داى دافيد نائب رئيس شركة دونج فينج لصناعة السيارات والأتوبيسات، التى تحتل المرتبة الثانية على مستوى شركات السيارات الصينية.



وتناول اللقاء بحث إمكانية تواجد الشركة داخل السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة، بهدف الدخول فى مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لإقامة صناعة سيارات حقيقية.