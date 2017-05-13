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بورصة وشركات
البورصة تواصل الصعود نحو مستويات 13200 نقطة الأسبوع الجاري
السبت 13 مايو 2017 02:34 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري:
توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية الصعود الأسبوع المقبل ليصل مؤشرها الرئيسي إلى 13200 نقطة، بنهاية الأسبوع، رغم تطبيق ضريبة الدمغة بدءا من 17 مايو.
وكانت البورصة أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع لمؤشرها الرئيسي EGX30 نسبته 1.55% ليغلق عند مستوى 12907 نقطة، كما صعد نظيره الثلاثيني بنسبة 1.54% إلى مستوى 2422 نقطة، وسط تداولات قيمتها 5 مليارات جنيه، وارتفاعات نسبتها 1% لرأس المال السوقي حيث أغلق عند 667 مليار جنيه.
ويتوقع بدء العمل بضريبة الدمغة الأربعاء المقبل 17 مايو وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، قبل مد المجلس الأعلى للاستثمار الفترة مجددا إلى مايو 2020.
وكانت الحكومة أقرت مارس الماضي، فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، وتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المؤشر الرئيسي للسوق سيتحرك خلال الأسبوع الجاري في نطاق 12800 نقطة و13150 نقطة، حيث تشهد جلستي الأحد والإثنين تراجع إلى مستويات 12800 نقطة بضغط من عمليات جني أرباح قبل معاودة الارتفاع مجددا باقي جلسات الأسبوع.
ويتوقع أن تمتد الارتفاعات للمؤشر السبعيني ليتحرك الأسبوع الجاري بين مستويات 584 و594 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق عند مستوى 587 نقطة الأسبوع الماضي بتراجع 0.79%، وفقا للأعصر.
ورجح الأعصر أن يرتفع سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني بين 75.80 و79 جنيها، مقارنة بإغلاق 76.92 جنيه الخميس، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في نطاق 8.35 و 8.90 جنيه، مقارنة بإغلاق 8.5 جنيه الخميس.
وأشار توني كمال، خبير أسواق المال، إلى أن السوق سيشهد خلال جلستي الأحد والإثنين عمليات جني أرباح ترتد بالمؤشر الثلاثيني لأسفل نحو مستوى 12800 نقطة، قبل أن يعاود الارتداد مجددا باقي جلسات الأسبوع ليصل إلى مستوى 13200 نقطة.
ورجح كمال اتجاه سهم جلوبال تيليكوم نحو مستويات 7.25 جنيه الأسبوع الجاري، بعد إغلاقه عند مستويات 7 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي بتراجع 2% بسبب موجة جني أرباح عير مبررة بحسب وصفه، كما توقع أن يتحرك سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بين مستويات 24 و25 جنيها.
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