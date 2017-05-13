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اقتصاد وأسواق
مساعد وزير الصحة: زيادة ميزانية الوزارة 5 مليارات جنيه
السبت 13 مايو 2017 02:33 م
وزارة الصحة
أخر الأخبار
وزارة الصحة
أحمد صبرى
كشف الدكتور سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن الزيادة الجديدة التى وافقت عليها وزارة المالية لميزانية الصحة هى 53.7 بزيادة قدرها 5مليارات جنيه على ميزانية العام الماضى.
وأوضح فى تصريحات لـ"المال" أن الوزارة قدمت مقترحا بزيادة 61 مليار جنيه إلا أن المالية وافقت على زيادة جزء فقط لبنود الأدوية وفروق المناقصات ونفقة الدولة .
وأكد أن أكبر زيادة تمت الموافقة عليها هى الموجهة الى بند الخطة الاستثمارية للمستشفيات، حيث إن هناك زيادة 3.5 مليار جنيه وهى موجهة لتطوير وافتتاح مستشفيات الصعيد بشكل رئيسى.
اقتصاد وأسواق
وزارة المالية
وزارة الصحة
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