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سيـــاســة
الحكم على المتهمين باغتيال النائب العام السابق 10 يونيو
السبت 13 مايو 2017 02:25 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، حجز قضية محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، للنطق بالحكم في جلسة 10 يونيو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
سيـــاســة
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