وزير الآثار: راهنت على عدم الاستعانة بكوادر من خارج الوزارة وخسرت

خالد العنانى

مدحت إسماعيل



قال وزير الآثار الدكتور خالد العنانى: إنه بدأ تطوير مهارات القيادات الشبابية فى للوزارة لتولى مراكز القيادة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك 3 رؤساء بقطاعات الوزارة ستحال للمعاش خلال شهور.



وأضاف فى تصريحات، أن من ضمن القيادات التى ستخرج للمعاش خلال فترة قليلة الدكتور محمود عفيفى رئيس الآثار المصرية، موصخا أنه راهن عند دخوله الوزارة الاعتماد على العاملين فيها لكنه خسر الرهان، اذ اكشفت انه لابد من جلب قيادات خارجية لسد العجز فى الكوادر الفنية المهمة.



على صعيد متصل، اعترف الوزير، بوقوع وزارته فى بعض الأخطاء اثناء استخراج الاكتشاف الأثرى فى المطرية، لافتا الى انه كان لابد من تنفيذ بعض الأمور الفنية لكن ذلك لم يحدث.