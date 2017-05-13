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اتصالات وتكنولوجيا
أهم 5 معلومات عن مشروع القرية الذكية شرق القاهرة
السبت 13 مايو 2017 12:22 م
القرية الذكية
أخر الأخبار
القرية الذكية
المال - خاص
تنشر "المال"، اليوم السبت، أهم 5 معلومات عن مشروع القرية الذكية الجديدة، المعلن إقامتها شرق القاهرة، والتى ستنفذها شركة القرى الذكية -صاحبة مشروع القرية الذكية فى مدينة 6 أكتوبر- على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
كانت شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، قد أعلنت يوم الخميس الماضى، عن توقيع العقد النهائى الخاصة بإنشاء القرية الجديدة، بالتعاون مع شركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري.
1- تقام القرية الذكية الجديدة داخل مشروع البروج، وهو أول مشروع عمرانى لصالح لشركة كابيتال جروب بالسوق المصرية.
2- شركة «كابيتال جروب» هى المطور العقارى لمشروع «البروج»، وتبلغ إجمالى قيمة استثماراته 40 مليار جنيه، على مساحة 1212 فداناً، لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية، فى المنطقة الواقعة بين طريق السويس والإسماعيلية.
3- اتفاق إنشاء القرية الذكية الجديدة شرق القاهرة بين "كابيتال جروب" والقرى الذكية: "ينص على حق الأخيرة فى اختيار تصميمات المنطقة الإدارية بالبروج وتسويقها عبر البيع والإيجار، وإدارة المنطقة بأكملها مقابل نسبة من الإيرادات".
4- مدة التعاقد على إدارة القرى الذكية للمشروع تصل إلى 20 عام، وتحتوى القرية المزمع إقامتها على مساحات إدارية تقدر بـ 100 ألف متر مربع.
5- تقوم شركة القرى الذكية حاليا بعمل الرسومات الخاصة بالمشروع، ومن المنتظر بدء الأعمال الإنشائية مطلع 2018، وتستمر لمدة 3 سنوات، تمهيدًا لافتتاح المشروع خلال عام 2021.
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