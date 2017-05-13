جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

المطار

مها أبوودن:



تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة سمير صديق فتح الله مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول اشتبه الأستاذ مستور أبوثلاث، رئيس الوردية في الراكب المصرى أ . م . م والذى بدت عليه مظاهر القلق، وتم تمرير الحقائب على جهاز الكشف بأشعة X-RAY بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من الفيزيائى علاء الدين يوسف والأستاذ إسلام قبارى تلاحظ وجود أجسام غريبة معتمة، وتقرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، حيث تبين وجود كمية من الأدوية البشرية التى تستخدم لعلاج نقص المناعة والكبد والسرطان مغلفة ومخفاة داخل علب الحلوى.



وبلغت قيمة التعويضات 320 ألف جنيه، وقرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى.