أخبار الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

حالة الطقس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، ارتفاعًا تدريجيًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، حيث تسجل درجات الحرارة بالقاهرة 35 نهارًا و19 درجة ليلاً، أما درجات الحرارة العظمى فى الإسكندرية 29 والصغرى 18 درجة، أما أسيوط 38 الكبرى والصغرى 19 درجة.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية، صباحاً على السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة ووسط سيناء، أما الرياح، فأغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كلا البحرين المتوسط والأحمر تكون شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى



القاهرة 19 35



الإسكندرية 18 29



مطروح 17 27



بورسعيد 20 27



دمياط 19 27



بلطيم 18 29



الإسماعيلية 17 36



السويس 17 36



العريش 14 28



نخل 13 32



طابا 19 33



الطور 20 32



مرسى علم 25 37



الغردقة 24 36



شرم الشيخ 25 37



رفح 13 27



كاترين 14 31



سيوة 19 37



المنيا 18 37



الفيوم 18 36



رأس سدر 19 35



أبوسمبل 24 39



وسط الدلتا 18 34



أسيوط 19 38



سوهاج 21 39



الأقصر 22 40



أسوان 24 41



شلاتين 24 36



حلايب 25 34



الوادى الجديد 20 38



قنا 21 39



نويبع 23 37



السلوم 17 35