مصر تدعو لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. أهم عناوين اليوم

عناوين الصحف

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم عنايون اليوم السبت، في الصحف المصرية.





أخبار مصر





* مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.





* الملا: 2018 بدء جني ثمار الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.





* تقارير إقتصادية دولية: استقرار الجنيه زاد اهتمام المستثمرين الأجانب والسياح بمصر.





* أحوزة عمرانية جديدة في 181 مدينة و4389 قرية.





* الحكومة تدعو المواطنين مجددًا لتحديث بيانات بطاقات التموين.





الأهرام





* مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.





* إسماعيل يسلم الرئيس الصومالي دعوة لزيارة مصر.





* بيان مصري ــ سوداني في ختام إجتماع اللجنة المشتركة: إلغاء الغرامات لمخالفي شروط الإقامة.





* بولندا تشكر القاهرة على تعاونها في قضية “السائحة”.





* أزمة “المصريين الأحرار” تتجه نحو التصعيد.





* القوات المسلحة تحتفل بتخرج 10 دورات تدريبية للكوادر الأفارقة.





* 11 أستاذًا جامعيًا يتنافسون على رئاسة جامعة القاهرة.





* السعيد: التعاون مع المغرب وعمان في التطوير الإداري.





* الملا: 2018 بدء جني ثمار الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.





* بعثة صندوق النقد الدولي في ختام أعمالها بالقاهرة: مصر اتخذت إجراءات جادة في الإصلاح واستردت ثقة المستثمرين.





* مليونا متر بمدينة السادات للمشروعات الصناعية.. قابيل لـ”الأهرام”‏:‏ اكتشافات ضخمة من الذهب والفوسفات بالمثلث الذهبي‏.. 300 سيارة للشباب لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة قبل رمضان.





* رئيس الرقابة الإدارية ووزيرة التعاون الدولي من نيويورك: مصر سوق واعدة للاستثمار.. ومليار جنيه لصندوق ريادة الأعمال.





* مميش وعرفات يتعهدان بعدم التفريط في أي شركة.. ترسانة عالمية بمنطقة الأدبية بمشاركة اليابان.





* صرف مقررات رمضان لجميع المقيدين على البطاقات التموينية.





* بدء تجارب التشغيل في 7 محطات لمياه الشرب في 3 محافظات.





* الزراعة: محجر بيطري ومجزر آلي جديدان بالقنطرة.





* القاهرة تتولى تدريب الكوادر اليمنية لحفر الآبار.





* في بطولة الأمم الإفريقية للمصارعة بالمغرب مصر تكتسح وتتأهل لكأس القارات وبطولة العالم.. والجزائر وصيف وتونس ثالث.







أخبار اليوم





* خلال ساعات.. من قنا.. الرئيس يطلق عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بالصعيد.. افتتاح صوامع ومحور جرجا وكباري بالأقصر وطهطا ومتابعة العمل في مشروع الـ 1.5 مليون فدان.





* المفتي: تصريحات عبدالجليل رأي شخصي.





* أبوحامد: الأزهريون طبقوا مبدأ “من ليس معنا.. فهو ضدنا”.





* مؤتمر أخبار اليوم يحرك المياه الراكدة في التعليم.. ثانوية عامة جديدة بعد 3 سنوات.. والمجموع تراكمي.





* قرار مرتقب للسيطرة على مصروفات المدارس الخاصة.





* خريطة تطوير المستشفيات استعدادًا لتنفيذ التأمين الصحي الجديد.. 130 مشروعًا على مستوى الجمهورية بتكلفة 9 مليارات جنيه.





* الوزير محمد عرفان ود. سحر نصر في الأمم المتحدة: توفير 3 ملايين فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





* دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الإصلاحية التي يقودها الرئيس السيسي أزال مخاوف المستثمرين الدوليين.





* في شهادة دولية جديدة للإقتصاد المصري.. وكالة بلومبرج: لو كان قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر متروكًا للأسواق الدولية لحصلت على مرتبه ائتمانية أعلى.





* تقارير إقتصادية دولية: استقرار الجنيه زاد اهتمام المستثمرين الأجانب والسياح بمصر.





* وسط حفاوة جزائرية بالشركات المصرية 18 صانعًا يبحثون عن فرص تصديرية في بلاد الجبال الخضراء.





* غرفة عمليات مركزية بالقاهرة على مدار 24 ساعة استعدادًا لشهر رمضان.





* أسعار البلح نار ومستلزمات رمضان “لمن استطاع إليه سبيلا”.





* كشف “تونة الجبل” يضم 17 مومياء.. ورمز المعبود “جيحوتي” يظهر في المقبرة.





* مسجد ومئذنة فوق سطوح العمارة للهروب من مخالفات البناء.





* بعد الانتصار الساحق في “الفيفا” ملفات وقضايا ساخنة على مكتب أبوريدة.





* كوبر يعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة نسور قرطاج.





* الأهلي يواجه زاناكو الزامبي الليلة.. في افتتاح مشوار “المجموعات” الأفريقي أملاً في حصد أول ثلاث نقاط على طريق اللقب.





* الزمالك يخطط لعبور “الوادي” قبل مواجهة “الأهلي” بتونس.. إيناسيو يراقب المعارين.. والمجلس يحسم الصفقات والمستبعدين.





الجمهورية





* الرئيس الصومالي يرحب بدعوة السيسي لزيارة القاهرة.. إسماعيل: مستعدون لدعم الحكومة الصومالية.. ووفد من رجال الأعمال في مقديشيو قريبًا.





* في إجتماع اللجنة القنصلية المصرية السودانية.. إعفاء المرأة والدبلوماسيين من تأشيرة الدخول.. ومنحها بالمجان 6 شهور.





* تحويل أسوان إلى عاصمة ثقافية وإقتصادية لأفريقيا.





* وزير المالية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بفرص الاستثمار بها.





* مشروع قانون بزيادة المعاشات 10%.





* أحوزة عمرانية جديدة في 181 مدينة و4389 قرية.





* الحكومة تدعو المواطنين مجددًا لتحديث بيانات بطاقات التموين.





* الخبراء يحذرون من أي زيادة عشوائية في سعر فائدة الودائع بالبنوك.





* المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.. على “طريق الحرير”.. إتفاقية مع التحالف الصيني لتطوير ميناء السخنة خلال أيام.. مميش: مصر مركز إستراتيجي محوري.. ومعبر للتجارة العالمية.





* المركز القومي للتحكم: الكهرباء نجحت في أول اختبارات الصيف.. 4.19 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع.





* رئيس قسم الفاكهة بالمركز القومي للبحوث لـ”الجمهورية”: لأول مرة.. نجاح توطين الفستق واللوز بسيناء لتوفير مليار دولار.





* الشركات استغلت قرب رمضان ورفعت الأسعار.. 30% زيادة في ثمن الزبادي 100% للجبن المستورد.. 80 جنيهًا للجبنة الرومي واللبن السائب 11 والمعبأ 13.75.





* في قرى بني سويف.. تجربة رائدة.. صرف صحي بربع التكلفة الحكومية.. ينتهي في 10 شهور فقط.. الأهالي يتبرعون بالمواسير والمواتير.. والدولة تتكفل بالإشراف الفني.