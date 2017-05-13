EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مصر تدعو لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. أهم عناوين اليوم
السبت 13 مايو 2017 08:36 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عنايون اليوم السبت، في الصحف المصرية.
أخبار مصر
* مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
* الملا: 2018 بدء جني ثمار الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
* تقارير إقتصادية دولية: استقرار الجنيه زاد اهتمام المستثمرين الأجانب والسياح بمصر.
* أحوزة عمرانية جديدة في 181 مدينة و4389 قرية.
* الحكومة تدعو المواطنين مجددًا لتحديث بيانات بطاقات التموين.
الأهرام
* مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
* إسماعيل يسلم الرئيس الصومالي دعوة لزيارة مصر.
* بيان مصري ــ سوداني في ختام إجتماع اللجنة المشتركة: إلغاء الغرامات لمخالفي شروط الإقامة.
* بولندا تشكر القاهرة على تعاونها في قضية “السائحة”.
* أزمة “المصريين الأحرار” تتجه نحو التصعيد.
* القوات المسلحة تحتفل بتخرج 10 دورات تدريبية للكوادر الأفارقة.
* 11 أستاذًا جامعيًا يتنافسون على رئاسة جامعة القاهرة.
* السعيد: التعاون مع المغرب وعمان في التطوير الإداري.
* الملا: 2018 بدء جني ثمار الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
* بعثة صندوق النقد الدولي في ختام أعمالها بالقاهرة: مصر اتخذت إجراءات جادة في الإصلاح واستردت ثقة المستثمرين.
* مليونا متر بمدينة السادات للمشروعات الصناعية.. قابيل لـ”الأهرام”: اكتشافات ضخمة من الذهب والفوسفات بالمثلث الذهبي.. 300 سيارة للشباب لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة قبل رمضان.
* رئيس الرقابة الإدارية ووزيرة التعاون الدولي من نيويورك: مصر سوق واعدة للاستثمار.. ومليار جنيه لصندوق ريادة الأعمال.
* مميش وعرفات يتعهدان بعدم التفريط في أي شركة.. ترسانة عالمية بمنطقة الأدبية بمشاركة اليابان.
* صرف مقررات رمضان لجميع المقيدين على البطاقات التموينية.
* بدء تجارب التشغيل في 7 محطات لمياه الشرب في 3 محافظات.
* الزراعة: محجر بيطري ومجزر آلي جديدان بالقنطرة.
* القاهرة تتولى تدريب الكوادر اليمنية لحفر الآبار.
* في بطولة الأمم الإفريقية للمصارعة بالمغرب مصر تكتسح وتتأهل لكأس القارات وبطولة العالم.. والجزائر وصيف وتونس ثالث.
أخبار اليوم
* خلال ساعات.. من قنا.. الرئيس يطلق عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بالصعيد.. افتتاح صوامع ومحور جرجا وكباري بالأقصر وطهطا ومتابعة العمل في مشروع الـ 1.5 مليون فدان.
* المفتي: تصريحات عبدالجليل رأي شخصي.
* أبوحامد: الأزهريون طبقوا مبدأ “من ليس معنا.. فهو ضدنا”.
* مؤتمر أخبار اليوم يحرك المياه الراكدة في التعليم.. ثانوية عامة جديدة بعد 3 سنوات.. والمجموع تراكمي.
* قرار مرتقب للسيطرة على مصروفات المدارس الخاصة.
* خريطة تطوير المستشفيات استعدادًا لتنفيذ التأمين الصحي الجديد.. 130 مشروعًا على مستوى الجمهورية بتكلفة 9 مليارات جنيه.
* الوزير محمد عرفان ود. سحر نصر في الأمم المتحدة: توفير 3 ملايين فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الإصلاحية التي يقودها الرئيس السيسي أزال مخاوف المستثمرين الدوليين.
* في شهادة دولية جديدة للإقتصاد المصري.. وكالة بلومبرج: لو كان قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر متروكًا للأسواق الدولية لحصلت على مرتبه ائتمانية أعلى.
* تقارير إقتصادية دولية: استقرار الجنيه زاد اهتمام المستثمرين الأجانب والسياح بمصر.
* وسط حفاوة جزائرية بالشركات المصرية 18 صانعًا يبحثون عن فرص تصديرية في بلاد الجبال الخضراء.
* غرفة عمليات مركزية بالقاهرة على مدار 24 ساعة استعدادًا لشهر رمضان.
* أسعار البلح نار ومستلزمات رمضان “لمن استطاع إليه سبيلا”.
* كشف “تونة الجبل” يضم 17 مومياء.. ورمز المعبود “جيحوتي” يظهر في المقبرة.
* مسجد ومئذنة فوق سطوح العمارة للهروب من مخالفات البناء.
* بعد الانتصار الساحق في “الفيفا” ملفات وقضايا ساخنة على مكتب أبوريدة.
* كوبر يعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة نسور قرطاج.
* الأهلي يواجه زاناكو الزامبي الليلة.. في افتتاح مشوار “المجموعات” الأفريقي أملاً في حصد أول ثلاث نقاط على طريق اللقب.
* الزمالك يخطط لعبور “الوادي” قبل مواجهة “الأهلي” بتونس.. إيناسيو يراقب المعارين.. والمجلس يحسم الصفقات والمستبعدين.
الجمهورية
* الرئيس الصومالي يرحب بدعوة السيسي لزيارة القاهرة.. إسماعيل: مستعدون لدعم الحكومة الصومالية.. ووفد من رجال الأعمال في مقديشيو قريبًا.
* في إجتماع اللجنة القنصلية المصرية السودانية.. إعفاء المرأة والدبلوماسيين من تأشيرة الدخول.. ومنحها بالمجان 6 شهور.
* تحويل أسوان إلى عاصمة ثقافية وإقتصادية لأفريقيا.
* وزير المالية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بفرص الاستثمار بها.
* مشروع قانون بزيادة المعاشات 10%.
* أحوزة عمرانية جديدة في 181 مدينة و4389 قرية.
* الحكومة تدعو المواطنين مجددًا لتحديث بيانات بطاقات التموين.
* الخبراء يحذرون من أي زيادة عشوائية في سعر فائدة الودائع بالبنوك.
* المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.. على “طريق الحرير”.. إتفاقية مع التحالف الصيني لتطوير ميناء السخنة خلال أيام.. مميش: مصر مركز إستراتيجي محوري.. ومعبر للتجارة العالمية.
* المركز القومي للتحكم: الكهرباء نجحت في أول اختبارات الصيف.. 4.19 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع.
* رئيس قسم الفاكهة بالمركز القومي للبحوث لـ”الجمهورية”: لأول مرة.. نجاح توطين الفستق واللوز بسيناء لتوفير مليار دولار.
* الشركات استغلت قرب رمضان ورفعت الأسعار.. 30% زيادة في ثمن الزبادي 100% للجبن المستورد.. 80 جنيهًا للجبنة الرومي واللبن السائب 11 والمعبأ 13.75.
* في قرى بني سويف.. تجربة رائدة.. صرف صحي بربع التكلفة الحكومية.. ينتهي في 10 شهور فقط.. الأهالي يتبرعون بالمواسير والمواتير.. والدولة تتكفل بالإشراف الفني.
سيـــاســة
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا