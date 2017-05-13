الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع خلال تعاملات الجمعة 12 مايو

وكالات:





أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الجمعة، على انخفاض.





وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 81. 22 نقطة، أو 1. 0%، ليصل إلى 9. 20896 نقطة.





وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 54. 3 نقطة، أو 1. 0%، ليصل إلى 9. 2390 نقطة.



