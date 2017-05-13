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بورصة وشركات
الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع خلال تعاملات الجمعة 12 مايو
السبت 13 مايو 2017 01:51 ص
الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
أخر الأخبار
الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
وكالات:
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الجمعة، على انخفاض.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 81. 22 نقطة، أو 1. 0%، ليصل إلى 9. 20896 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 54. 3 نقطة، أو 1. 0%، ليصل إلى 9. 2390 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 27. 5 نقطة، أو 1. 0%، ليصل إلى 23. 6121 نقطة.
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