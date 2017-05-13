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قطط الشوارع تزعج بروكسل
السبت 13 مايو 2017 01:22 ص
قطط الشوارع
أخر الأخبار
قطط الشوارع
وكالات:
صادقت حكومة إقليم بروكسل البلجيكي الذي يضم العاصمة على مشروع قرار، يقضي بإلزام عقرالقطط الأليفة اعتباراً من يناير 2018.ويهدف القرارالذي يستهدف القطط التي أتمت 6 أشهر من عمرها، لخفض عدد قطط الشوارع.
ويفرض بحسب مشروع القرار تغريم أصحاب القطط المخالفين لقرار العقر.وبحسب القرار، فإن القطط القادمة من خارج البلاد، مجبرة هي أيضاً على الخضوع لعملية العقر خلال مدة أقصاها 30 يوماً.وتتبع السلطات البلجيكية سياسة الموت الرحيم بحق أكثر من 900 قطة سنوياً، في إقليم بروكسل، لعدم توفر مأوى لهم.
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