تشيلسي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بتغلبه على ويست بروميتش

وكالات:





توج فريق تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة السادسة في تاريخه، بتغلبه على مضيفه ويست بروميتش 1 / صفر الجمعة في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري.





وصمد فريق ويست بروميتش أمام هجوم تشيلسي القوي حتى الدقيقة 82 والتي شهدت تسجيل ميشي باتشواي هدف الفوز للفريق اللندني.





وتوقف رصيد ويست بروميتش عند 45 نقطة في المركز الثامن.





ورفع تشيلسي رصيده إلى 87 نقطة في صدارة الترتيب بفارق عشر نقاط كاملة عن ملاحقه توتنهام، والذي مايزال أمامه ثلاث مباريات في الدوري.





ويتبقى لتشيلسي مباراته في الجولة الأخيرة أمام سندرلاند بجانب مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين أمام واتفورد، ولكنهما سيكونان بمثابة تحصيل حاصل.





اللقب هو السادس في تاريخ تشيلسي، حيث كان قد حقق اللقب خمس مرات سابقة كان آخرها في موسم 2014 / 2015.





كما يعد هذا التتويج هو الأول للإيطالي أنطونيو كونتي الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.



