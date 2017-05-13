EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
تشيلسي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بتغلبه على ويست بروميتش
السبت 13 مايو 2017 12:46 ص
تشيلسي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بتغلبه على ويست بروميتش
أخر الأخبار
تشيلسي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بتغلبه على ويست بروميتش
وكالات:
توج فريق تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة السادسة في تاريخه، بتغلبه على مضيفه ويست بروميتش 1 / صفر الجمعة في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري.
وصمد فريق ويست بروميتش أمام هجوم تشيلسي القوي حتى الدقيقة 82 والتي شهدت تسجيل ميشي باتشواي هدف الفوز للفريق اللندني.
وتوقف رصيد ويست بروميتش عند 45 نقطة في المركز الثامن.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 87 نقطة في صدارة الترتيب بفارق عشر نقاط كاملة عن ملاحقه توتنهام، والذي مايزال أمامه ثلاث مباريات في الدوري.
ويتبقى لتشيلسي مباراته في الجولة الأخيرة أمام سندرلاند بجانب مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين أمام واتفورد، ولكنهما سيكونان بمثابة تحصيل حاصل.
اللقب هو السادس في تاريخ تشيلسي، حيث كان قد حقق اللقب خمس مرات سابقة كان آخرها في موسم 2014 / 2015.
كما يعد هذا التتويج هو الأول للإيطالي أنطونيو كونتي الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.
واستطاع كونتي أن يعيد الثقة لفريق تشيلسي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر.
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا