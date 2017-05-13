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اقتصاد وأسواق
ضبط كمية من السجائر المستوردة غير خالصة الرسوم بالأقصر
السبت 13 مايو 2017 12:40 ص
السجائر
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السجائر
مها أبوودن:
نجحت إداره مكافحه التهرب الجمركى بالأقصر برئاسة محمد شمس مدير اداره مكافحة التهريب الجمركى فى ضبط كمية من السجائر المستوردة غير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 86 لسنة 1986.
وتم الضبط عندما وردت معلومات بوجود كمية من السجائر الأجنبية بمخازن مراكز المواد الغذائية المملوكة ل بيتر س غ 29سنه بالأقصر وتم شكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيشه ، واسفر الضبط والتفتيش عن ضبط 40000 سيجارة مستوردة غير خالصة الرسوم والضرائب.
وقدر التعويض الجمركي المستحق 40730 جنيه مصرى، وتم التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحق .
اقتصاد وأسواق
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