ضبط كمية من السجائر المستوردة غير خالصة الرسوم بالأقصر

مها أبوودن:





نجحت إداره مكافحه التهرب الجمركى بالأقصر برئاسة محمد شمس مدير اداره مكافحة التهريب الجمركى فى ضبط كمية من السجائر المستوردة غير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 86 لسنة 1986.