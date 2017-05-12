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رياضة
اتحاد العاصمة الجزائري يكتسح أهلي طرابلس
الجمعة 12 مايو 2017 10:37 م
اتحاد العاصمة الجزائري يكتسح أهلي طرابلس
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اتحاد العاصمة الجزائري يكتسح أهلي طرابلس
سكاي نيوز عربية
فاز اتحاد العاصمة الجزائري على ضيفه أهلي طرابلس الليبي 3- صفر، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات (ثمن النهائي) دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وسجل للفائز فاروق شافعي (31) والملغاشي كارولوس اندرياماهيتسينورو (45) وأسامة درفلو (83).
وتصدَّر اتحاد العاصمة ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، بانتظار مباراة الزمالك المصري وصيف بطل النسخة الأخيرة مع كابس يونايتد من زيمبابوي.
كان أهلي طرابلس قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بتخطيه الفتح الرباطي المغربي في الدور الثاني.
رياضة
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