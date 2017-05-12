اتحاد العاصمة الجزائري يكتسح أهلي طرابلس

فاز اتحاد العاصمة الجزائري على ضيفه أهلي طرابلس الليبي 3- صفر، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات (ثمن النهائي) دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وسجل للفائز فاروق شافعي (31) والملغاشي كارولوس اندرياماهيتسينورو (45) وأسامة درفلو (83).





وتصدَّر اتحاد العاصمة ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، بانتظار مباراة الزمالك المصري وصيف بطل النسخة الأخيرة مع كابس يونايتد من زيمبابوي.



