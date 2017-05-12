جمارك مطار القاهرة تضبط 20 ساعة مرصَّعة بالأحجار الثمينة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة محمد قناوى مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الساعات المرصَّعة بالأحجار الثمينة، بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.





وتم الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة مصر للطيران رقم 915 القادمة من أبو ظبى اشتبه رفعت صدقى، مأمور اللجنة الجمركية، فى الراكب المصرى "م . أ . ف" دكتور بالمعاش، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة "X-RAY" بمعرفة الأستاذ محمد حسام مأمور الجمرك حيث تلاحظ وجود كثافات منتظمة فتم تشكيل لجنة لتفتيشه، حيث تبيَّن وجود 20 ساعة ماركات عالمية مرصَّعة بالأحجار الثمينة موزَّعة على ثلاث حقائب بين طيات الملابس. وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 3 ملايين جنيه.



