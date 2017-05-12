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بنـــوك
صندوق النقد ينتهي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري
الجمعة 12 مايو 2017 05:30 م
صندوق النقد الدولي
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صندوق النقد الدولي
رويترز
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأضاف الصندوق في بيان: "توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته مصر، ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار".
وقال الصندوق، إن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وحال صرف الشريحة الجديدة، يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج 4 مليارات دولار.
وقال الصندوق، إن وزارة المالية المصرية، أعدت موازنة عامة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، في اتجاه مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
وزار فريق من صندوق النقد، بقيادة كريس جارفيس، القاهرة، في الفترة من 30 أبريل إلى 11 من مايو الجاري؛ بحسب البيان.
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