EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
الدولار يتجه صوب أقوى أسبوع له العام الجاري
الجمعة 12 مايو 2017 03:47 م
ارتفع الدولار
أخر الأخبار
ارتفع الدولار
رويترز
ظل الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم، الجمعة، متجهًا صوب أقوى أسبوع له هذا العام، بعد بيانات أسعار المنتجين، وسوق العمل، التي عززت التوقعات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا في يونيو المقبل.
كانت موجة صعود أخذت الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عامًا، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، تلاشت منذ بداية العام الحالي، وتراجعت العملة 5%، وسط شكوك إزاء إجراءات دعم النمو التي تعهد بها ترامب.
واستقر اليورو عند 1.0865 دولار، منخفضًا 1.2 % منذ الإثنين الماضي، في أسوأ أداء أسبوعي له على مدى 6 أسابيع، وكانت العملة الموحدة سجلت أعلى مستوياتها في 6 أشهر فوق 1.10 دولار، مطلع الأسبوع بفعل مشاعر الارتياح لفوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية.
واستقر الدولار عند 113.81 ين، منخفضًا عن أعلى مستوى في 8 أسابيع 114.38 ين، الذي بلغه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وارتفع اليورو أكثر من 4 % في الأسابيع الثلاثة منذ الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية، في حين تراجع الين مع انحسار تحاشي المخاطرة.
بنـــوك
دونالد ترامب
أسعار الدولار
سعر الدولار الآن
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا