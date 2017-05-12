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اقتصاد وأسواق
الحكومة تدعو المواطنين لتحديث بيانات بطاقات التموين مجددًا
الجمعة 12 مايو 2017 01:02 م
بطاقة التموين
أخر الأخبار
بطاقة التموين
المال - خاص
جددت الحكومة دعوتها للمواطنين الذين تحتاج بطاقاتهم التموينية لتحديث بياناتها، بسرعة التوجه لمكاتب التموين والبريد على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الموقع الإلكتروني (www.tamwin.com.eg) لتحديث بياناتهم قبل 30 يونيو 2017، أخذًا في الاعتبار أنه سيتم إدخال البيانات المحدثة إلى قاعدة البيانات التي تم إعدادها في 1 يوليو 2017.
وأكدت الحكومة عدم صحة الشائعات التي تقول إن المواطنين الذين تحتاج بطاقاتهم إلى تحديث لن يحصلوا على مخصصاتهم التموينية الخاصة بشهر رمضان المعظم.
وناشدت الحكومة المواطنين استمرار التعاون من أجل دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم، من خلال الإسراع في تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، بما يخدم الفئات المستحقة لخدمات تلك المنظومة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عملية تحديث البيانات ستشمل نحو 19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 ملايين بطاقة تحتاج بياناتهم إلى تحديث.
اقتصاد وأسواق
وزارة التموين
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