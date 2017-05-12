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الملا: بدأنا جني ثمار إستراتيجية القطاع
الجمعة 12 مايو 2017 10:29 ص
طارق الملا جديد
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طارق الملا جديد
المال - خاص
أكد المهندس طـارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إستراتيجية قطاع البترول الجارى تنفيذها تعتمد على رؤية جديدة للتعامل مع الشركاء الأجانب لتحقيق المصالح المتوازنة المشتركة، قائلا: "بدأنا جنى الثمار بعد تحقيق كشف ظهر بالبحر المتوسط وبدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية)، وهو ما يعزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ويسهم في تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رؤساء الشركات العالمية العاملة فى مصر وقيادات قطاع البترول.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن قطاع البترول يعتمد في تنفيذ إستراتيجيته على تبنى برنامج جاد لإقامة صناعة بترول وغاز حقيقية لديها القدرة على المنافسة مع كبرى شركات البترول العالمية وإجراء إصلاحات ضرورية وتنفيذ برنامج لتحديث وتطوير قطاع البترول لكشف واستغلال كل الإمكانيات التي يتمتع بها باعتباره المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة وأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال الاحتفاظ بالقيم الجوهرية للقطاع (السلامة، الابتكار، الالتزام بأخلاق المهنة، الشفافية والكفاءة)، ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع 6 برامج تغطى كل أنشطة صناعة البترول والغاز وترتبط بنظام معلوماتى (ERP)، وأصبح لهذا المشروع دور أساسى في إستراتيجية قطاع البترول والتى تستهدف تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن ما تحقق خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعد قصة نجاح حيث تم تنفيذ21 مشروعاً لتنمية حقول الغاز، بالإضافة إلى 9 مشروعات غاز أخرى جارٍ تنميتها وسيتم الانتهاء منها ووضعها على الإنتاج بنهاية 2019، إلى جانب 11 مشروعا جديدا مخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام 2018.
وأكد الوزير أن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز يتطلب تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية وإنشاء تسهيلات جديدة إلى جانب تطوير التسهيلات القائمة، ومثالاً على ذلك مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط الذى سيوفر الوقود لصعيد مصر، ومشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذي سيوفر جانبا من احتياجات القاهرة من الوقود، وتوسعات معمل ميدور لإنتاج وقود عالى الجودة وذلك فى إطار سعى قطاع البترول لاستيراد الزيت الخام وتكريره محلياً بدلاً من استيراد المنتجات البترولية لتعظيم القيمة المضافة، وأضاف أنه من ضمن خطة تأمين وتنويع مصادر الامدادات نجاح هيئة البترول "أسوة بالشركات الأجنبية التي تعمل خارج حدودها" في الحصول على نسبة 10% في قطاع 9 بشمال البصرة في العراق إلى جانب المساهمة بنسبة 15% في حقل سيبا للغاز بالعراق.
وأوضح الوزير أن استراتيجية قطاع البترول تهدف إلى خفض معدلات استخدام السيارات في نقل المنتجات البترولية والاعتماد بشكل أكبر على خطوط الأنابيب لتخفيض التكاليف ومنع حدوث الاختناقات، بالإضافة إلى تحقيق عوامل الأمن والسلامة، إلى جانب التوسع فى إقامة مستودعات للتخزين في موانئ العين السخنة والحمرا وسيدى كرير، مشيراً إلى أن التوسع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل يعد جزء من تحقيق العدالة الاجتماعية.
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