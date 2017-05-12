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اقتصاد وأسواق
ألمانيا: العالم بحاجة إلى قيادة الولايات المتحدة
الجمعة 12 مايو 2017 10:12 ص
ضريبة تهدد 100 ألف وظيفة في ألمانيا
أخر الأخبار
ضريبة تهدد 100 ألف وظيفة في ألمانيا
رويترز
قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله يوم الجمعة إنه سيخبر وزير الخزانة الأمريكي أن العالم بحاجة إلى قيادة الولايات المتحدة.
كانت الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب محور تعليقات وزراء المالية مع دخول اجتماع دول مجموعة السبع في مدينة باري الإيطالية يومه الثاني.
وقال شيوبله إن رسالته إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ستكون "نحن بحاجة إلى ولايات متحدة قوية لقيادة العالم اقتصاديا وسياسيا على نحو مستدام".
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان إن خطة ترامب لخفض الضرائب على الشركات "طموح" وإنه سيراقبها لمعرفة كيف ستؤثر على النمو الأمريكي. وأضاف أنه "غير قلق" من آثارها الأوسع نطاقا على الاقتصاد.
اقتصاد وأسواق
ألمانيا
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