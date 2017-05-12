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سيـــاســة
اقتصادية البرلمان تستكمل موازنة الهيئات الاقتصادية الأسبوع المقبل
الجمعة 12 مايو 2017 10:02 ص
مجلس البرلمان 2017 2
أخر الأخبار
مجلس البرلمان 2017 2
وتطالب "التخطيط" بميكنة خدمة تنمية الصادرات
وكيل اللجنة: مخاطبة المالية لإرسال مزيد من التفاصيل بشأن هيئات التمثيل التجارى الخارجي
ياسمين فواز
تستكمل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو غلاب، مناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية الأسبوع المقبل، من خلال عقد 3 اجتماعات متتالية.
وتضم الهيئات الاقتصادية الجهات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الأمانة العامة للتجارة الخارجية، وجهاز التمثيل التجارى، وقطاع نقطة التجارة الدولية، والهيئة العامة لشؤون المعارض والأسواق الحرة، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية.
من جانبه، أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة لديها تحفظات علي الأرقام الواردة في الموازنة الخاصة بعدد من الهيئات الاقتصادية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والجهات والهيئات التابعة لها، خاصة التي تعرضت لإعادة هيكلة، مضيفا أن اللجنة خاطبت وزارتي المالية والتخطيط لإرسال مزيد من التفاصيل بشأن ملاحظات اللجنة حول الهيئات ذات التمثيل التجاري الخارجي مع باقي الأنشطة التجارية الأخرى.
وأشار في تصريحاته لـ"المال"، إلي أن اللجنة طالبت أيضا ببيان واضح للمكاتب وأعداد الموظفين بتلك الهيئات، وشدد علي دراسة مستحقات الشركات التي قامت بالتصدير بالفعل بكل وزارة.
وتابع وكيل اللجنة: "المفروض أن تضم التجارة الخارجية مركز تنمية الصادرات وإعادة هيكلته.. لذا طالبنا ببعض التفاصيل عن صندوق تنمية الصادرات وقواعد صرف أكثر تمثيلا عن حجم الأعمال التي قام بها"، مؤكدا مطالبة اللجنة لوزارة التخطيط بدراسة مطلب ميكنة الخدمة نفسها.
كان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، المقدم لمجلس النواب قد كشف أن حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية نحو 2 مليار 148 مليون جنيه موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 9 مليارات و1031 مليون جنيه واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 2 مليار و41 مليون جنيه وتحويلات رأسمالية 9 مليارات و332 مليار جنيه، وتوقع مشروع الموازنة تحقيق بعض الهيئات الاقتصادية خسائر نشاط "عجز" 8 ،11 مليار جنيه (الهيئة الوطنية للإعلام 9،5 مليار جنيه، والهيئة القومية لسكك حديد مصر 9،4 مليار جنيه، وباقى الهيئات الاقتصادية 0،1 مليار جنيه، فى حين توقع مشروع الموازنة تحقيق بعض الهيئات فائض يصل لـ3 ،65 مليار جنيه (الهيئة المصرية العامة للبترول 28 مليار جنيه، وهيئة قناة السويس 4 و31 مليار جنيه وباقى الهيئات 5 مليارات جنيه).
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