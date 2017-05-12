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الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة
الجمعة 12 مايو 2017 09:35 ص
الطقس
أخر الأخبار
الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل و ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين و نصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 33
الإسكندرية 19 27
مطروح 16 25
بورسعيد 20 27
دمياط 19 27
بلطيم 18 26
الإسماعيلية 16 34
السويس 17 34
العريش 16 28
نخل 14 32
طابا 19 33
الطور 20 33
مرسى علم 23 35
الغردقة 25 36
شرم الشيخ 25 35
رفح 15 27
كاترين 16 30
سيوة 18 36
المنيا 18 34
الفيوم 18 34
رأس سدر 19 34
أبوسمبل 25 42
وسط الدلتا 20 32
أسيوط 19 34
سوهاج 20 36
الأقصر 22 41
أسوان 27 43
شلاتين 26 36
حلايب 27 34
الوادى الجديد 20 38
قنا 21 40
نويبع 24 35
السلوم 16 30
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